Tarihi değirmen yıllara meydan okuyor

Rize’nin İkizdere ilçesinde yaşayan köy halkı köylerinde bulunan tarihi değirmeni kullanmaya devam ediyor. Rize’nin birçok coğrafi işaretli ürünlerin ve ekmeklerin yapımında kullanılan mısır unu hazır halde marketlerden almak yerine köy halkı tarihi değirmenlerden unu kendileri üretmeyi tercih ediyor.

Değirmenlerde üretilen unların ekmek ve yemeklere daha güzel tat verdiğini belirten Sevgi Karafazlı, “Tarihi değirmenlerde kışlık yiyeceğimizi yapıyoruz. Kışın ekmeğimizi yapmak için mısır öğütüyoruz. Değirmenlerde öğüten kimse kalmadı. Bizde buradakini değerlendiriyoruz. Dışarıdan alınan mısır unu güzel olmuyor. Tarihi değirmeni de yapan yeni vefat etti. Çok iyi bir insandı. Biz yemekler için kendi ürettiğin unu öneriyoruz. Hazır olanlar güzel olmuyor. Kendimizin yaptığı unla yapılan ekmek daha güzel oluyor. Sürekli değirmene gidip geliyoruz. Mısır unundan muhlama yapıyoruz. Ekmeğimizi yapıyoruz. Yaptığımız yemekleri de güzelce yiyoruz” ifadelerini kullandı.