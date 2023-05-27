Şarampole yuvarlanan aracın sürücüsü yaralandı

Rize’nin Pazar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Pazar ilçesine bağlı Aktepe köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezi istikametinden gelmekte olan 34 GD 5644 plakalı otomobil sürücüsü Abdullah Basa, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aracıyla şarampole yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan Abdullah Basa’ya ilk müdahalesini yapmasının ardından ambulansla Pazar Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şarampole yuvarlanan araç çekici yardımı ile bulunduğu yerden çıkartıldı.