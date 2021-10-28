RTEÜ’de 1. Uluslararası Şimşir Çalıştayı gerçekleştirildi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü ev sahipliğinde 1. Uluslararası Şimşir Çalıştayı düzenlendi.

RTEÜ’nün ev sahipliğini yaptığı ve 6 ülkeden 70 katılımcının iştirak ettiği 1. Uluslararası Şimşir Çalıştayında ülke genelinde doğal yayılış gösteren ancak yok olma noktasına gelen başta Buxus sempervirens L. (Şimşir) ve Buxus balearica Lam. (Ada şimşiri) türleri olmak üzere var olan diğer şimşir türlerinin kurtarılabilmesi için izlenmesi gereken yol haritasının belirlenmesi konuşuldu.

Çalıştayda Karadeniz Bölgesi başta olmak üzere ülke genelinde de henüz yok olmamış alanların var olduğu, belirtilen yüksekliklerde halen var olan şimşirlerin nasıl korunabilecekleri, bu Şimşirlerden gen havuzunun tespiti, çoğaltılması ve yeniden plantasyon alanlarının oluşturulması konusunda paylaşımlar yapıldı.

Çalıştayda beş davetli konuşmacı ve alanla ilgili bilimsel çalışmalar yapmış bilim insanlarının sunumları yer aldı.