RTEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi geçici yerinde hizmete başladı

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine yapılacak yeni acil servis tamamlanıncaya kadar acil servis hizmetinin verileceği bölüm, geçici yerinde hizmete başladı.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis Bölümü ile acil servisin yanındaki kafeteryada yıkım çalışmaları başladı. Yeni acil servis yapılana kadar acil servis hizmeti Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı tarafından yenilenen binada hizmet vermeye başladı. Projenin bitmesiyle üst katının yoğun bakım ünitesi olarak kullanılacağı 2 katlı modern bir acil servis olacak.

"İnşallah yeni projemiz 6 ay içerisinde tamamlanmış olacak"

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, "Öncelikle acil servisimizin fiziki şartlarını düzeltmek istedik. Hem de kapasitesini arttırmak istiyorduk. Kapasite artışında sadece acil servis hizmetleri değil, yeni bir bina yaparsak yatak kapasitemizi arttırabileceğimizi ön gördük. Bunu yapabilmek için mevcut acilimizi yıkmamız gerekiyordu. Bunun için de geçici acil hizmeti verebileceğimiz bir alana ihtiyacımız vardı. Bu alanı da hastanemizin mevcut binasında oluşturduk. Ben şunu istiyorum. Her ne kadar geçici acil servisimiz tam anlamında çalışıyor olsa da eksiklikleri olabilir. Vatandaşlarımız polikliniklerde verilecek hizmeti işinden dolayı erteleyip acil servisi gereksiz meşgul etmeler olabiliyor. Bunlardan özellikle kaçınmalarını tavsiye ediyorum. İnşallah yeni projemiz 6 ay içerisinde tamamlanmış olacak. Çok büyük ferah bir ortama kavuşmuş olacağız" ifadelerini kullandı.

"Her şey para değil, dua da almak gerekir"

Üniversitenin vakfının yapmış olduğu en iyi projelerden biri olduğunu ifade eden Yusuf Yılmaz, "Bence Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı’nın çok değerli katkıları olmuştur ama en önemli katkısının acil servisine yapmış olduğu destek olduğuna inanıyorum. Çok ciddi maddi bir yatırım yapıldı. İnşallah projemiz bitince vatandaşımızın duasını almak vakfımız için de çok önemli. Her şey para değil, dua da almak gerekir. Vakıf için bu bir maddi kayıp değil, zaten görevleri bu yönde. Bu tarz hizmetleri yaygınlaştırmak. Şartlar zorsa farklı bir stres ortamı yetişiyor. Bu sefer birbirimizi iyi anlama ve iletişim yönünde çatışma ortamları oluşuyor" şeklinde konuştu.

"Yeni acil de güzel oldu"

Acil serviste tedavi görmekte olan Cevdet Eskimez, yeni acil servisin güzel olduğunu belirterek, "Ben cerrahi bölümde yatıyorum. Yeni acil de güzel oldu. Gece gündüz çalışmaları devam ediyor. Ben yaklaşık 27 gündür hastanedeyim. Yeni bölüme geçtiğimde çok güzel olduğunu gördüm" dedi.