RTEÜ Diş Hekimliği Fakültesi aynı anda 175 kişinin diş tedavisi olabileceği yeni binasına taşındı

Rize’de 4 yıl önce temeli atılan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Diş Hekimliği Fakültesi’nin inşaatı tamamlanarak yeni binasına taşındı.

Sağlık Bakanlığı’nın kalite standartlarına ve pandemi koşullarına uygun olarak yapılan 25 bin metrekare kapalı alana sahip olan Diş Hekimliği Fakültesi, Fakülte binası, idari kısım ve hastane bloğu olmak üzere 3 bölümden oluşuyor.

Diş Hekimliği Fakültesi binası içerisinde yer alan eğitim bloğuyla 5 adet amfi, öğrenci işleri, toplantı salonu, kütüphane, bilgisayar salonu, 2 adet preklinik laboratuvarı ve 1 adet fantom laboratuvarı, öğrenci yemekhanesi ve kantinin yansıra öğrenciler için sosyal alanlar bulunduruyor.

İdari kısımda ise fakülte dekanlığı, öğretim elemanları ve idari personel için 80 adet ofis, toplantı salonları, personel yemekhanesi, kapalı ve açık otopark, bay ve bayan mescidi yer alıyor.

Son olarak hastane bloğunda ise ağız diş ve çene radyolojisi, ağız diş ve çene cerrahisi, endodonti, çocuk diş hekimliği, ortodonti, periodontoloji, protetik diş tedavisi ve restoratif diş tedavisi anabilim dallarına ait klinikler, öğrencilerin eğitimlerini bütünleştirecekleri multidisipliner klinik, 8 adet toplantı salonu, 3 adet ameliyathane, endoskopik-mikroskobik işlemlerin yapılacağı 1 adet klinik ve yataklı ünite ile tomografi, mr, ultrasyon ve röntgen odaları yer alıyor.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, beraberinde Rektör yardımcıları Prof. Dr. Ali Bilgin, Prof. Dr. Ahmet İshak Demir ile Prof. Dr. Adnan Yılmaz, Üniversite Genel Sekreteri Adnan Er ve Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeynep Yeşil Duymuş ile birlikte hasta kabul etmeye başlayan yeni Diş Hekimliği Fakültesi Binasında incelemelerde bulundu.

Yeni fakülte binası hakkında açıklama yapan RTEÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman “21 Ekim 2017 tarihinde temelini attığımız 25 bin metrekare kapalı alana sahip olan ve aynı anda 175 kişinin diş tedavisi olabileceği Diş Hekimliği Fakültesi binamızın pandemi şartlarına ve dünyanın her tarafında hissedilen bir takım ekonomik sorunlara rağmen üç buçuk yıl gibi bir zaman içerisinde tamamlanmış olması çok önemli bir başarıdır. Fakültemiz, Sağlık Bakanlığı’nın kalite standartlarına ve pandemi kurallarına göre tasarlandı. Her hasta kendine ait özel bölümde diş tedavisini olacak ve tedavi esnasında hastalar birbirlerini görmeyecekler. Ayrıca hastanın bulunduğu bölmenin havalandırması da kendine özel şekilde planlanmıştır. Günümüzün en modern cihazları ile donatılmış olan Fakültede eğitim-öğretim ile sağlık hizmeti sunumu birlikte verilecektir. Fakülte Binamızın Üniversitemize ve ilimize kazandırılmasındaki katkı ve destekleri dolayısıyla başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, ilimizin milletvekillerine, YÖK Başkanımıza ve katkı veren herkese şahsım ve Üniversitemiz adına teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Yeni binamız Üniversitemize, ilimize ve ülkemize hayırlı olsun” dedi.