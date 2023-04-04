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Rizesporlu sporcu, dünya şampiyonasına katılacak
ÇAYKUR RİZESPOR YELKEN TAKIMINDA OLAN FİRUZE ÖZMEN DÜNYA ŞAMPİYONASINA KATILACAK.
RİZE 04.04.2023, 10:54
Çaykur Rizespor Yelken Takımı sporcusu Firuze Özmen, dünya şampiyonasına katılacak.
İzmir Çeşme’de 21- 26 Mart 2023 tarihleri arasında yapılan Türkiye Yelken Federasyonu ILCA 6 Yelken yarışları sonucunda açıklanan milli takım listelerinde Firuze Özmen, 01-09 Temmuz 2023 tarihleri arasında Polonya’nın Dziwnow şehirlerinde yapılacak Dünya Gençler Şampiyonası’nda ve 12-19 Temmuz 2023 tarihleri arasında yine Polonya’nın Gdynia şehrinde yapılacak Avrupa Gençler Şampiyonası’na katılacak.