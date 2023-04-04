Rizesporlu sporcu, dünya şampiyonasına katılacak

Çaykur Rizespor Yelken Takımı sporcusu Firuze Özmen, dünya şampiyonasına katılacak.

İzmir Çeşme’de 21- 26 Mart 2023 tarihleri arasında yapılan Türkiye Yelken Federasyonu ILCA 6 Yelken yarışları sonucunda açıklanan milli takım listelerinde Firuze Özmen, 01-09 Temmuz 2023 tarihleri arasında Polonya’nın Dziwnow şehirlerinde yapılacak Dünya Gençler Şampiyonası’nda ve 12-19 Temmuz 2023 tarihleri arasında yine Polonya’nın Gdynia şehrinde yapılacak Avrupa Gençler Şampiyonası’na katılacak.