Rize’nin yükseklerinde yıldızların görsel şöleni

Rize’nin Çayeli ilçesinde yıldızların hareketi görenleri hayran bıraktı.

İlçeye bağlı bin 300 rakımda bulunan Derinbel Yaylası’nda yıldızların hareketi uzun pozlama fotoğraf tekniğiyle fotoğraflandı. Uzun pozlama tekniğiyle çekilen fotoğraflarda yıldızların hareketi görsel bir görüntü oluşturdu. Yıldızların hareketi yanı sıra ayın oluşturduğu görsel de görenleri mest etti.