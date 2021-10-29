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Rize’nin belediye blokları hızla yükseliyor

Rize’de kentsel dönüşüm kapsamında yapımı devam eden belediye bloklarının inşaatı yükselmeye başladı.

RİZE 29.10.2021, 12:19
Rize’nin belediye blokları hızla yükseliyor

Rize’de kentsel dönüşüm kapsamında yapımı devam eden belediye bloklarının inşaatı yükselmeye başladı.

Rize’de dolgu alanında deniz suyundan kaynaklı korozyon nedeniyle kendiliğinden yıkılacak duruma kadar gelen binaların yıkılmasıyla kentsel dönüşüm geçtiğimiz aylarda start aldı. Rize Merkez Çarşı Mahallesi Kentsel Dönüşüm Gelişim Projesi kapsamında yapılacak 404 ofis ve 133 iş yeri inşaatı hız kesmeden devam ediyor. İşletme sahipleri dükkanlarını teslim alacağı günü beklerken, yapıların hızlı yükselişi ise Rizelileri heyecanlandırıyor.

2020 yılının kasım ayında başlayan kentsel dönüşüm sürecinin 2022 yılı sonunda hak sahiplerine dükkanlarının teslim edilmesiyle son bulacağının altını çizen Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, “Kentsel dönüşümde 2020’nin kasım ayında başlayan süreç, 2021 yılının mart ayında binaların yıkılmasıyla devam etti. Şu anda 22.9 hektarlık bir alanda çevre fora kazıkları beton blokları ile birlikte koruması bitti. İnşallah 2022’nin sonunda dükkan sahiplerine ve tümünde de ofis sahiplerine teslim edilerek tamamen burası bitmiş olacak” dedi.

Projenin tamamlanmasıyla Rize’nin diğer bölgelerde de mimarisi ve yapısı ile örnek olabileceğini dile getiren Metin, “Şu anda gayet hızlı ilerliyor. Bizim için önemli olan hızlılığından ziyade etraftaki deniz suyunun yalıtımının sağlıklı olması ve yer altı sularına karşı da yalıtımın yüksek olması. İzlediğimiz kadarıyla su yalıtımı da ciddi şekilde yapılmış oldu. Binaların temellerinde de, yan kısımlarında çok kaliteli malzemeler kullanılıyor. Burası güzel bir aks olacak ve bittiği zaman da Rize’nin başka bölgelerine örnek, başarıldı denilebilecek bir proje olacak” ifadelerini kullandı.

"Ağustos 2022’de dükkanlar teslim edilmeye başlanacak"

2022’nin ağustos ayından itibaren iş yerlerinin sahiplerine teslim edilerek bireysel inşaatlarını tamamlanmalarına imkan tanıyacaklarını ve yıl sonunda tamamen açılışın gerçekleştirileceğini sözlerine ekleyen Başkan Metin, “2022’nin 8. ve 9. aylarında dükkanları kişilere teslim edeceğiz. Çünkü içerisindeki bireysel yapacakları imalatları kendileri yapacaktır. Onlar da orada imalatlarını yapıp, yıl sonunda bütün hepsinin açılmasına vesile olacağız” şeklinde konuştu.

"Değişen hayatın etkisini Rize’de de göreceğiz"

İnşaatı devam eden belediye bloklarının tamamlanmasıyla şehrin yaşam standardının da değişeceğini savunan Eyüp Akbulut isimli vatandaş, “Değişen hayatın etkisini Rize’de de göreceğiz bence. Gelecek için hem şehrin güzelleşmesini hem yaşam standartlarını artırır. Zaten küçük bir şehir. Yeni yapıtlara ihtiyacımız olduğundan böyle projelerin şehrimiz için iyi olduğunu düşünüyorum” dedi.

Proje ilk açıklandığında düşündüğünden daha iyi bir çalışma olduğunu dile getiren Batuhan Kaya isimli Rizeli ise, “Gayet güzel gidiyor. Ama benim düşündüğümden iyi bir çalışma oldu. Düşündüğümden daha hızlı yol alındı. Benim beklediğim daha yavaştı. Alışveriş merkezinden sonra buranın yapılması biraz değişik olabilir. İki yer için de iyi olmayacağını zannediyorum. İki projeye de büyük paralar harcandı. AVM’nin müşterisi buraya gelebilir veya buranın müşterisi oraya gidebilir. Dükkanlar açısından biraz riskli olabilir ama çok güzel oluyor. Eski binalar çok hasarlıydı. En ufak sarsılmada yıkılma ihtimalleri vardı. Bunlar daha sağlam olacak. Rize’ye görsel olarak pek bir şey katmayacağını düşünüyorum. Çünkü burayı böyle yapacaklarına kent merkezini sahile doğru taşıyıp ana yolu genişletebilirlerdi. Ama güzel bir proje” ifadelerini kullandı.

Kentsel dönüşüm öncesinde caddede Rize’nin ticaretinin kalbinin attığını hatırlatan İbrahim Hakkı Avcı da, “Görsel olarak iyi olabilir. Bu yıkılan caddede eskiden çok iyi binalar vardı. Belediye blokları da buradaydı. Rize’nin bayağı bir bölümü oradaydı. Şimdi dükkanlar hep etrafa dağıldı. Burası bitince onlar yine toplanacak. Burada mal sahipleri de var. Proje bitip oralar dolunca daha da güzel olacak, tabii ki. Deniz üzerindeki dolgularda temelde bulunan demirleri tuzlu su biraz çürüttü. O demirlerin çürümesi binaları zayıflattı. Şimdi yıkılıp yeniden yapılıyor. İnşallah güzel olacak” şeklinde konuştu.

"Bu projeler Rize’ye çok şey katar"

Yeni belediye bloklarının turistler için de bir cazibe mekanı olacağını ifade eden Haydar Tabak da, “Rize küçük bir yer. Binaların bitmesiyle beraber daha temiz, daha şeffaf bir görünüm kazanılabilir. Gelen turist misafirlerimiz memnun kalır. Memleketimizi güzel görür. Eski kötü görünen yapıtlar bir vesileyle ortadan kalkmış olur. Şehrimiz böyle daha güzel olur” diye konuştu.

Bu tip projelerin Rize’ye çok şey katacağını dile getiren Ali Çakar adlı vatandaş ise, “Bu projeler Rize’ye çok şey katar. Yenilik katar, güzellik katar. Gördüğümüz gibi güzel proje. Çalışmalar gayet güzel gidiyor. Dün bir kata beton döküldü. Bugün ise o beton dökülen yerde ayrı bir çalışma var. Görsel olarak şehre bir güzellik gelir. Ama ekonomik olarak ne katar onu bilemiyoruz. Zamanla göreceğiz” ifadelerini kullanırken Hayrettin Yaş isimli vatandaş ise “Çalışmalar güzel gidiyor. Yenilik güzeldir. Bir hafta tıraş olmazsan çirkin gözükürsün, tıraş olursan güzel görünürsün. Bu da aynı mesele. Çalışmalar güzel gidiyor” şeklinde konuştu.

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