Rizeli öğrencilere Portekiz’de staj imkanı

Rize Tevfik İleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi "Yaşanabilir bir Dünya için Tabiata Dönüş" ve "Avrupa’da Lazer Kesim ve Modelleme Stajı" adlı Erasmus projesi ile öğrencilerine, Portekiz’de staj yapma imkanı sağladı.

Rize Tevfik İleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2019 teklif çağrısı döneminde Erasmus Programı Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği Projeleri kapsamında hazırlanan, "Yaşanabilir bir Dünya için Tabiata Dönüş ve Avrupa’da Lazer Kesim ve Modelleme Stajı" isimli projeler kapsamında; koordinatör öğretmen Yunus Ceylan, Okul Müdürü Feridun Ümran Kandil ve 14 öğrenci ile beraber Portekiz’e 21 günlük staj programı gerçekleştiriliyor.

Portekiz’de bulunan işletmelerde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, staj yaparak mesleki gelişimlerine katkıda bulunuyor. Erasmus+ projesi kapsamında; Portekiz’e giden Tevfik İleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ülkeler arası işbirliğinin kullanılarak mesleki eğitim sistemleri ile uygulamalarında kalitenin geliştirilmesini, yeniliklerin teşvik edilmesini ve Mesleki Eğitimin Avrupa boyutunun güçlendirilmesi amaçlanıyor.