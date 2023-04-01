Rizeli öğrenciler Litvanya’daki öğrencilerle birlikte Türkiye’deki depremzedeler için yardım kampanyası düzenledi

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilin etkilendiği depremde Litvanya’da bulunan öğrenciler depremzedeler için yardım kampanyası yaptı.

Asrın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen vatandaşlar için Litvanya’da bir eğitim programı için bulunan Türkiye, İspanya, Romanya ve Yunanistan’dan gelen öğrenciler yardım kampanyası için stant açtı. Rize’de bulunan bir okul tarafından açılan stantta ise Çaykur Rizespor forması ve çay satımı gerçekleştirildi. Yardım kampanyasında elde edilen gelir ise depremzedelere yardım olarak gönderilecek.