Rizeli gençler dağ kayağı sporuna kazandırılacak

Rizeli gençlerin Olimpik bir spor dalı olan dağ kayağına katılmaları için hazırlanan projenin protokolü imzalandı.

2022 yılında ilk kez Rize’nin İkizdere ilçesine bağlı Cimil Yaylası’nda düzenlenen Dağ Kayağı Şampiyonası’na bu yıl da İkizdere ev sahipliğinde yapılacak. Olimpik bir spor dalı olan dağ kayağı sporunun Rizeli gençlere de kazandırılması için İkizdere Belediyesi ve Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından bir projeye adım atıldı. Yapılan projeyle birlikte Rizeli gençler dağ kayağında birer sporcu ve antrenör olmak için çalışacak. Projenin ilk adımı için bir araya gelen Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ersan Başar ve İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz protokol imzaladı.

"Emin adımlarla projeyi çok daha yukarılara taşımak için çalışmaya devam ediyoruz"

Projeyi daha da yukarılara taşıyacaklarını ifade eden İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz, "Bu organizasyon bir hayalle başladı. Federasyonumuz bize sahip çıktı. Geçen yıl ilkini yaptık ve çok beğenildi. Gerek valiliğimiz, gerek Belediye Başkanlığımız, İkizdere Kaymakamlığımız, İkizdere Belediyesiyle birlikte müthiş bir organizasyon oldu. Emin adımlarla projeyi çok daha yukarılara taşımak için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

"Özellikle şampiyonanın yapılacağı bölge şartları dağ kayağına çok uygun"

Bu yıl 2. kez düzenlenecek olan yarışmayla ilgili açıklamada bulunan Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ersan Başar, "Dağ Kayağı şampiyonasını İkizdere Belediyesine bağlı olarak Cimil yaylasında düzenleyeceğiz. Geçen sene ilk defa Türkiye şampiyonamızı burada düzenledik. Rize ilinde düzenlenmiş ilk dağ kayağı şampiyonasıydı. Özellikle olimpik bir branş olan dağ kayağı federasyon sporcularımız buraya gelecek ve şampiyonaya katılacaklar. Bunun haricinde özellikle şampiyonanın yapılacağı bölge şartları dağ kayağına çok uygun. Geçen yılda bunu zaten test ettik. Yaz döneminde bölgede yaptığımız 3 boyutlu görüntüleme sonrasında dağ kayağı parkurlarını belirlemiş olduk. Rize Valiliğimiz, Rize Belediyemizin destekleriyle bu yılda şampiyonayı burada yapacağız. Umarım gelecek zamanda biz bir Dünya şampiyonasına ev sahipliği yaparız. Burada yapılan yarışmalar sonucunda daha sonrasında Dünya Şampiyonasının yapılmaması için neden yok. Ulaşım anlamında Rize çok uygun. Bu senede şampiyonamızı 22 Ocak 2023 tarihinde bu bölgede gerçekleştireceğiz. 76 sporcumuz katılacak, toplamda teknik heyetle beraber 150 civarında ekip olacak" şeklinde konuştu.

"Biz gönüllü sayımızı yarışmacıların 2 katına çıkarak ilerleyeceğiz"

Projenin amacının ildeki gençleri dağ kayağı sporuna kazandırmak olduğunu belirten Komite Başkanı Orhan Karal "Bizler yarışmayı bir araç olarak kullanarak asıl amacımız olan Rize bölgesinin coğrafyası, dağları ve kültürel birikimi burada gençlerin profesyonel olarak dağ kayağı yarışmacısı olarak, antrenör olarak yapmasıdır. Bunu yaparken de hem kültürel birikimimizi korumak hem de çevreyi korumak. Dağ kayağında herhangi bir tesisi olmadığı için tamamen sahip olduğumuz değerler üzerinde eğlencemizi yapabiliyoruz. Biz gönüllü sayımızı yarışmacıların 2 katına çıkarak ilerleyeceğiz. Amacımız köydeki halkımızın, şehirdeki bürokrasiyi ve herkesi gönüllü yaparak bu projeyi geliştirmek. Bu proje kısa vadeli değil uzun vadeli bir projedir. Umarım hedeflerimize ulaşırız. Kışın kullanamadığımız köylerimizi açarak coğrafyamızı bütün halkımıza hizmete sunarız" ifadelerini kullandı.