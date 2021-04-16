Rize’deki çay bahçelerinin rehabilitasyonu için iş birliği protokolü imzalandı

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve ÇAYKUR Genel Müdürlüğü arasında ‘Çay Bahçelerinin Rehabilitasyonu Projesine Ait İş Birliği Protokolü’ imzalandı.

İmza törenine Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Rize Milletvekili Hayati Yazıcı, Rize Milletvekili Dr. Osman Aşkın Bak, Rize Milletvekili Muhammet Avcı, RTEÜ Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Çay İşletmeleri Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim ve Bitkisel Üretim Genel Müdürü Mehmet Hasdemir katıldı.

Çay üretiminde verim ve kalitenin artırılması, sürdürülebilirliğin sağlanması amacını taşıyan ‘Çay Bahçelerinin Rehabilitasyonu Projesi’ Rize’de hayata geçecek. Proje kapsamında ekonomik ömrünü tamamlamış çay bahçeleri de nitelikli çay fidanlarıyla yenilenecek.

İmza töreninde bir konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Hüseyin Karaman “Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi olarak, bölgemizin en önemli ürünü olan çayı koruyup, kalitesini ve verimini artırmanın yanında, ürettiğimiz ve desteklediğimiz projelerle ilimize ve ülkemize katma değer sunmaya devam ediyoruz.” dedi.