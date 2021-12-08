Rize’de yola şerit tepkisi

Rize’nin Pazar ilçesi Merdivenli (Melyat) köyü iç yolunda oluşan hasar ve yola herhangi bir şerit çizgisi yapılmaması tepkilere neden oldu.

Pazar Şoförler Odası Başkanı Osman Yüksel, Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı İbrahim Bengli ile şoför esnafı, köyde bulunan Melyat Çay Fabrikası önündeki iç yolda bir basın açıklaması yaparak ilgilileri, eksiklerin giderilmesi için göreve çağırdı.

Pazar Şoförler Odası Başkanı Osman Yüksel, konuyla ilgili müracaatları olduğunu hatırlatarak zaman zaman kazaların yaşandığı hasarlı yolun düzeltilerek şerit çizgilerinin çekilmesini istedi. Yüksel “Yol hasarlı. Şerit çizgisi yok. Sıkıntının çözümü noktasında muhatap bulamıyoruz. Karayolları, bizi özel idareye yönlendiriyor. Özel idare ise bize ait değil diyor. Sayın Valimize sesleniyorum. Lütfen bu sıkıntıyı çözelim. Devletimiz o kadar yollar yapmış, tüneller yapmış, burada şimdi havalimanı yapıyor ama bu yolda çizgi yok. Burada yoğun bir trafik akışı var. Kazaya davetiye çıkartmayalım” dedi.

Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı İbrahim Bengli ise sürücülerin bu mevkide yanılgıya düştüğünü ve yola müdahale edilmesi gerektiğini ifade ederek “Yolun şerit çizgileri olmadığı için sürücüler tek yön diye yanılabiliyor. Gidiş geliş bir yolda şerit çizgisi olmaması ve bunun talep edilmesine rağmen önemsenmemesi neyle izah edilebilir. Bir şerit çizmek bu kadar zor mu?” diye konuştu.