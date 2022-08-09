Rize’de yamaçtaki çay bahçesinden yuvarlanan şahıs sedye ile 400 metre taşınarak hastaneye sevk edildi

Rize’de yamaçtaki çay bahçesinden yuvarlanan şahıs sağlık ekipleri tarafından 400 metre aşağıya taşınarak hastaneye kaldırıldı.

Olay merkeze bağlı Salarha beldesi Kömürcüler köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, çay bahçesinden 3 metre mesafeden yuvarlanarak düşen 57 yaşındaki vatandaş yerinden kalkamayınca hemen 112 acil çağrı merkezine haber verildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ile düştüğü yerden alınan vatandaş 400 metre aşağıya taşındıktan sonra ambulans ile hastaneye sevk edildi.