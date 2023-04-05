Rize’de uyuşturucu operasyonu

Rize’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 kişiden 3’ü mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Rize İl Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde yakalanan şahıslara üst araması yapıldı. Yapılan aramada, 1 parça halinde toplam ağırlığı 88,13 gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai), 3 parça halinde toplam ağırlığı 102,05 gram Metamfetamin Maddesi, 10 adet Ecstasy Maddesi, 6 parça halinde toplam ağırlığı 747,24 gram Esrar Maddesi, 6 adet gümrük kaçağı İçki, 270 paket gümrük kaçağı Sigara, 1 Adet Hassas Terazi, 8 adet Fişek ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan 5 şahsa ’Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti, Kullanmak İçin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak’ suçlarından adli işlem yapıldı. Mahkemeye sevk edilen 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.