banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Borsa haftaya rekorla başladı
Borsa haftaya rekorla başladı
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Brent petrol 100 doların altında işlem görmeye devam ediyor
Brent petrol 100 doların altında işlem görmeye devam ediyor
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu

Rize’de uyuşturucu operasyonu

Rize’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

RİZE 08.08.2022, 12:19
Rize’de uyuşturucu operasyonu

Rize’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Rize Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezindeki Hamzabey Mahallesi’nde bir adrese operasyon düzenlendi. Yapılan aramada 335 gram esrar ve 75 kök Hint keneviri ele geçirildi. Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan A.S. isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yorumlar (0)
30°
parçalı az bulutlu