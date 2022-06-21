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Rize’de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Rize’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çantasında metamfetamin maddesi ile yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

RİZE 21.06.2022, 19:22
Rize’de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Rize’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çantasında metamfetamin maddesi ile yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan Ü.T. isimli şahsın çantasında yapılan arama neticesinde toplam ağırlığı 266,09 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Çantasında metamfetamin ile gözaltına alınan Ü.T. isimli şahıs emniyetteki emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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