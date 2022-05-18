Rize’de Uluslararası Müze Günü ve Müzeler Haftası etkinlikleri

Rize’de ‘Uluslararası Müze Günü ve Müzeler Haftası’ çerçevesinde bir dizi etkinlik düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programa Rize Valisi Kemal Çeber, Kültür ve Turizm Müdürü Esra Alemdaroğlu, Rize Müze Müdür Vekili Seyhan Kurt, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı. Programda açılış konuşması yapan Rize Müze Müdür Vekili Seyhan Kurt, Müzeler haftası ve Rize müzesinin tarihinden bahsetti. Protokol konuşmalarının sonrasında Müzeler Günü dolayısıyla hazırlanan resim sergisi açılarak, sergide çalışmaları bulunan Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerine ve onlara destek olan öğretmenlerine teşekkür belgeleri verildi. Müzede yer alan eserlerin kara kalem çalışmalarını inceleyen Vali Çeber, öğrencileri başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Vali Çeber program sonrası yaptığı açıklamada müzelerin birer tarihi miras hazinesi olduğunu belirterek, “Toplumların hafızası, geçmişi, yarınlara ışık tutan bir zaman tüneli olan müzelerimiz tarihin en eski dönemlerinden günümüze kadar uzun çabalar sonucu kültürel, sanatsal ve teknik alanlarda oluşturduğu eserleri tasnif ederek insanlara sunan mekanlardır. Buraları gezdiğimiz zaman geçmişi, insanların düşünüş, inanç, yaşayış ve sanat anlayışlarını, bize bıraktıkları eserlerden öğreniyoruz. Müzeler adeta geçmişe ışık tutan mekânlardır. Bu kültürel varlıklarımızı bizlerde gelecek kuşaklara aktarmalıyız. Geçmişimizi bilememiz, bu topraklardan geçen kültürel değerleri öğrenmemiz son derece önemlidir. Bu mirası layıkıyla taşımak, toplum ve millet olarak hepimizin en önemli görevlerindendir” dedi.