Rize’de silah kaçakçılığı operasyonu

Rize’de durdurulan bir araçta yapılan arama neticesinde el yapımı silahlar ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Rize İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan arama neticesinde 7 adet el yapımı tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs ise polis ekiplerince gözaltına alındı.