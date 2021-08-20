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Rize’de sağanak yağış etkili oldu

Rize’de etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı.

RİZE 20.08.2021, 19:18
Rize’de sağanak yağış etkili oldu

Rize’de etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı.

Rize’de bugün öğle saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili oldu. Merkeze bağlı Piriçilebi Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir kuaförün, çatı giderleri de çalışmayınca dükkanı su bastı. Kuaför çalışanları içeride bulunan malzemeleri dükkanın dışına çıkartırken dükkan içindeki suyu da tahliye etmeye çalıştılar. Şiddetli yağışla birlikte dükkanlarını su bastığını dile getiren Tuncay Çap, “Zamanında müteahhit üst kısmı yapmış, giderlerini güzel yapmayınca bu kez komple suyu dükkana verdi. Daha önce de bu konuda görüştük, geldi bir şeyler yaptı gitti. İçeride müşteri vardı, su basınca komple herkes çıktı. Üstte tavan çöktü” şeklinde konuştu.

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