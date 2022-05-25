Rize’de köy yolları artık daha güvenli

Rize İl Özel İdaresi köy yollarını yaparken bir yandan da vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlayacak oto bariyer, demir korkuluk, trafik güvenlik aynası, okul önü yaya geçidi ve hız kesici kasis çalışmaları yapıyor.

Rize’nin köylerinde 2019 yılından itibaren özellikle grup yollarına yapılan asfalt, beton kaplama ve parapet duvar gibi çalışmalarla ulaşım kalitesi arttırılırken, oto bariyer ve demir korkuluk çalışmalarıyla da vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlayacak tedbirler alınıyor.

Merkez ve ilçelerdeki köylerde tespit edilen güzergah ve köprülerde 2019-2022 yılları arasında toplamda 11 bin 800 metre oto bariyer, 4 bin 100 metre yeni köprü korkuluğu ile 9 bin 340 metre eski köprü korkuluğu onarımı ve boyama işlemi gerçekleştirilirken, toplamda bin 150 adet 180 derece trafik güvenlik aynası, 19 köy okulunda yaya geçidi ve 650 metre hız kesici kasis çalışması yapıldı.