Rize’de korona dentimlerinde 492 kişiye 896 bin lira ceza

Rize’de son 1 hafta içerisinde pandemi kurallarına uymayan 492 kişiye toplamda 896 bin 919 lira idari para cezası uygulandı.

Rize genelinde ilgili kurumlar tarafından görevlendirilen denetim ekipleri ve kolluk kuvvetleri tarafından yapılan denetimler devam ediyor. 22 Şubat – 1 Mart tarihleri arasında yapılan denetimlerde pandemi kurallarına uymayan 3 işletmeye 7 bin 200 lira idari para cezası kesilirken, 65 yaş üstü 4 kişi ve sosyal mesafe ve maske kurallarına uymayan 151 kişiye 142 bin 650 lira, karantina kurallarına uymayan 4 kişiye 12 bin 919 lira, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 333 kişiye 734 bin 150 lira olmak üzere 492 kişiye toplamda 896 bin 919 lira idari para cezası uygulandı.

Rize Valisi Kemal Çeber, yaptığı açıklamada İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararları kapsamında Rize genelinde denetimlere aynı hassasiyetle devam edileceğini belirterek, "Kurallara vatandaşlarımızın mutlaka uymaları gerekiyor. Vatandaşlarımız kurallara uymazlarsa ne yaparsak yapalım bir yerde çaresiz kalabiliyoruz. Salgını kontrol edemezsek bulaşma etkisi çok daha fazla olacak. Biz tüm tedbirleri alıyoruz. Bu nedenle vatandaşlarımızdan ısrarla rica ediyorum, lütfen salgını kontrol altına alabilmemiz için kurallara uyalım" dedi.