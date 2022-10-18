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Rize’de jandarmadan uyuşturucu operasyonu
Rize’nin Çayeli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
RİZE 18.10.2022, 13:19
Rize’nin Çayeli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çayeli ilçesinde U.A., İ.A. ve Ş.A isimli şahıslar’ın adreslerine yapılan eş zamanlı operasyonda toplamda 22 kilo gram Esrar ve 9 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Adreslerinden uyuştucu madde yakalanan şahıslar jandarma ekipleri tarafından 3 kişi gözaltına alındı.