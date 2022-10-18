Rize’de jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Rize’nin Çayeli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çayeli ilçesinde U.A., İ.A. ve Ş.A isimli şahıslar’ın adreslerine yapılan eş zamanlı operasyonda toplamda 22 kilo gram Esrar ve 9 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Adreslerinden uyuştucu madde yakalanan şahıslar jandarma ekipleri tarafından 3 kişi gözaltına alındı.