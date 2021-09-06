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Rize’de iş yerine uyuşturucu baskını

Rize’de jandarma ekiplerinin bir iş yerine düzenlediği baskında 20 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

RİZE 06.09.2021, 20:06
Rize’de iş yerine uyuşturucu baskını

Rize’de jandarma ekiplerinin bir iş yerine düzenlediği baskında 20 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Rize İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında elde edilen istihbari bilgiler doğrultusunda Merkez ilçesi Taşköprü köyünde yaşayan H.Y.’nın iş yeri ve eklentilerinde arama yaptı. Operasyonda 20 kök kenevir bitkisi ve 2 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Ele geçirilen maddelerle ilgili H.Y. hakkında yasal işlem başlatıldı.

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