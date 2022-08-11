Rize’de ilkel teleferiğin çarptığı kişi yaralandı

Rize’de çay bahçesinde ilkel teleferiğin çarpması sonucu yaralanan kişi AFAD ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Olay Rize’nin Kalkandere ilçesine bağlı Yolbaşı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yolbaşı köyünde çay bahçesinde toplanan çayların taşındığı ilkel teleferiğin kabin kısmı, Hakif Yılmaz’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere yığılan Yılmaz’ı gören vatandaşlar olayı 112 acil çağrı servisine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri yaralanan Yılmaz’ı sedyeyle çay arazisinden taşıyarak ambulansa ulaştırdı. Yaralanan Yılmaz, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesini yapmasının ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.