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Rize’de feci kazada sürücüler burnu bile kanamadan kurtuldu
RİZE’NİN PAZAR İLÇESİNDE MEYDANA GELEN KAZADA ŞANS ESERİ KİMSENİN BURNU BİLE KANAMADI.
RİZE 19.04.2023, 00:09
Rize’nin Pazar ilçesinde kavşakta meydana gelen feci kazada sürücüler burnu bile kanamadan kurtuldu.
Kaza, Pazar ilçesi Karadeniz sahil yolunda meydana geldi. Emin Ç.’nin kullandığı 55 AAD 260 plakalı araç, kavşakta önce Serhat Y.’nin kullandığı 53 AP 152 plakalı araca, sonra refüje çarptı. Meydana gelen feci kazada sürücülerin burnu bile kanamadan kurtulması teselli kaynağı oldu.