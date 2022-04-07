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Rize’de dilenci operasyonu
Rize’de zabıta ekipleri, vatandaşların duygularını istismar ederek dilenen kişilere yönelik operasyon düzenledi.
RİZE 07.04.2022, 20:33
Rize’de zabıta ekipleri, vatandaşların duygularını istismar ederek dilenen kişilere yönelik operasyon düzenledi.
Ramazan nedeniyle il dışından Rize’ye gelen şahısların cadde ve sokaklarda duygu sömürüsü yoluyla kazanç sağlamaya çalıştığı şikayetleri üzerine Zabıta Müdürlüğü ekipleri operasyon başlattı. Cadde, sokak ve hastane önlerini dolaşan zabıta ekipleri, karşılaştıkları dilencileri uyardı. Şeyh Camii önünde dilenen R.K isimli şahıs Kabahatler Kanunu’na göre işlem yapan görevliler, topladığı paralara da el koydu. Yine duygu sömürüsü yoluyla kazanç sağlamaya çalışan yabancı uyruklu şahıs da İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.