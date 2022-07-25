Rize’de çocuk parkında toprak kayması

Rize’de meydana gelen toprak kayması nedeniyle çocuk parkı zarar gördü.

Merkeze bağlı Piriçelebi Mahallesi’nde otopark inşaatı sırasında su isale hattındaki borunun patlaması sonucu toprak yumuşayarak kaydı. Kayan toprak sebebiyle istinat duvarı çökerek, ağaçlar yakında bulunan çocuk parkına devrildi. Toprağın kaydığını fark eden vatandaşların parktaki çocukları uzaklaştırması ile faciadan dönüldü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri, çevreyi güvenlik altına alarak parkı kullanıma kapattı. Daha sonrasında olay yerindeki sokak lambalarına verilen elektrik de kesildi. Belediye ekipleri hiç vakit kaybetmeden su isale hattını kapatarak, onarım çalışması başlattı. Meydana gelen toprak kayması çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına da anbean yansıdı.

Çocukların parkta oynadığı sırada toprak kaymasına şahit olan Hızır Çelik, “Biz arkadaşlarla burada çay içiyorduk, çocuk parkının üst tarafından sesler gelmeye başladı. Biz sesleri duyunca parktaki çocukları oradan uzaklaştırdık. Daha sonra zaten toprağın kaymasıyla beraber ağaçlar da kopup geldi. Daha sonra belediye ekipleri geldi. Burada bulunan su isale hattını kapattı. Oradaki patlayan boruyu da tamir ettiler. Ziraat çay bahçesine yapılacak otopark için orada eder çalışıyordu. Bir ihmal var. Çalışma esnasında toprak kaydı. Toprak kayarken haber vere vere geldi. Bir anda gelmedi. Allah’a şükürler olsun hiçbir can kaybı olmadı” dedi.