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Rize’de asırlık mahallenin sakinleri evlerine yol bekliyor

Rize’nin engebeli arazi şartlarından ötürü sürekli karşılaşılan yol problemlerine bir yenisi daha eklendi. Köylerinde yol olmadığı için ulaşımda sıkıntı yaşayan mahalle sakinleri, tüm komşularının da rızası olduğu yolun yapılması için yetkililerden yardım istedi.

RİZE 31.12.2021, 12:26
Rize’de asırlık mahallenin sakinleri evlerine yol bekliyor

Rize’nin engebeli arazi şartlarından ötürü sürekli karşılaşılan yol problemlerine bir yenisi daha eklendi. Köylerinde yol olmadığı için ulaşımda sıkıntı yaşayan mahalle sakinleri, tüm komşularının da rızası olduğu yolun yapılması için yetkililerden yardım istedi.

Rize’nin Derepazarı ilçesine bağlı Esentepe köyü Yılmazlar ve Büyükoğlu mevkiinde yaşayan vatandaşlar hemen hemen bir asırlık yerleşim yerleri olan köy evlerine ulaşmakta zorluk yaşıyor. Tüm köy sakinlerinin ortak kararı olan yo için gerekli müracaatlarda bulunduklarını dile getiren köy sakinleri yetkililere seslenerek sürecin hızlandırılmasını, köylerinin ise bir önce yola kavuşmasını istedi.

Toplamda 12 bağımsız haneden oluşan alanda yol yapılması için gerekli olan tüm işlemleri başlattıklarını ve yol olmadığı için köy evlerinde yaşamakta zorluk çektiklerini dile getiren Ahmet Yılmaz isimli köy sakini “Burası 80 yılı aşkındır bir yerleşim yeri. Bizim burada yol sorunumuz var. Yolumuz olmadığı için buraya da gelip gidemiyoruz. Evimizde, bahçemizde bir şeyler yapmak istiyoruz fakat onu da yapamıyoruz. Ayriyeten burada bir yerimiz sel felaketinde göçtü. Birçok yere dilekçe verdik yıllar önce. Burasıyla da pek ilgilenen olmadı açıkçası. Yolumuz olmadığı için köy evimizde hiçbir şey yapamıyoruz. Evimizi yenileyelim diyoruz eşyayı taşıyamıyoruz. Devletimizden yardım istiyoruz” dedi.

Yol olmadığından dolayı yaşlılar evlerine gelemiyor

Yol olmadığı için acil bir durumda müdahale edilemeyeceğini bildiklerinden köyün yaşlılarını köye getiremediklerini belirten Yasin Yılmaz ise “Burada 12 hane var. Bu hanelerde yaşayan insanları saydığımız zaman yaz aylarında 100 kişiye kadar ulaşıyor. Bizim normalde burada yaşayan dedelerimiz, ninelerimiz yol olmadığından dolayı evlerine gelemiyorlar. Şehir merkezinde kirada vesaire oturmak zorunda kalıyorlar. Çünkü bir hastalık olsa sırtımıza alıp üstteki yola taşıyoruz. Kışın soba yakılacağı zaman odun taşımakta zorluk çekiyoruz. Çok sıkıntılı dönemlerden geçiyoruz” ifadelerini kullandı.

Evine gitmekte zorlanınca karşı evden kendi evine köprü yaptı

Evine gitmekte zorluk çeken amcasının karşıdaki binadan kendi evine köprü yaptığını dile getiren Yasin Yılmaz da “Amcam burada ulaşımda zorluk çektiği için kendince bir yöntem düşündü. Evinin en üst katından karşıdaki binaya bir köprü yaptı. Bir şey taşıyacağı zaman, hastalık vesaire bir durum olduğu zaman ve hatta artık normal hayatında bile o köprüyü kullanıyor. Fakat bu sefer evinin içinde sıkıntı yaşıyor. Hastası olduğu zaman en üst kattan en alt kata taşımak zorunda kalıyor. Yani bu amcamız sırf bu yolu kullanamadığı için evden eve köprü yapmış onu kullanıyor. Sürekli bu tarz sıkıntılar yaşıyoruz. Yaz aylarında özellikle çok kalabalık buralar. Şu an kullandığımız patika yol da gece karanlık olduğundan görülmüyor. Kış aylarında buz tutuyor. Evimize gitmekte zorluk çekiyoruz” şeklinde konuştu.

"Gücümüz olsa yolumuzu kendimiz yaparız"

Birçok kuruma başvurdukları halde halen beklediklerini ve olumlu geri dönüş alamadıklarının altını çizen Yasin Yılmaz “Zaten buradaki arazilerde burada yaşayan insanların kendilerine ait. Gerekli muvafakat nameler alınmış, İl Özel İdare’ye resmi başvuru yapılmış, CİMER’e yazılmış, Ulaştırma Bakanlığı’na yazılmış, valiliğe de dosyalar verilmiştir. İl Özel İdaresi bize kendilerinin yol yapamayacağını sadece izin verebileceklerini ve masrafların yapan kişi tarafından karşılanması gerektiğini söyledi. Bizim zaten böyle bir imkânımız, gücümüz olsa kendimiz yaparız. Bizim devletimiz bu kadar yollar, tüneller yapabilirken şu kadarcık yere yol yapamaz diye bir durum olamaz. Devletimize bu konuda güveniyorum. 86 yaşındaki dedemi sırtımıza alıp götürüyoruz. Torununu görmeye bu şekilde geliyor. Bazen öyle oluyor ki evimize inemiyoruz, komşularda kalıp geri dönüyoruz. Bu soruna çözüm istiyoruz” ifadelerini kullandı.

"Hasta olunca sedyelerle patikadan taşıyoruz"

Hastalık olunca işlerinin daha da zor olduğuna değinen Necati Yılmaz “Bu yaz oğlum yanıma geldi. Bu patika yolda çocuğum düştü kolunu kırdı. 15 gün hastanede kaldık. Patika yol da genci yaşlısı sıkıntılar yaşıyor. Bir hasta olduğu zaman buralardan sedyeyle veya tekerlekli sandalyelerle taşımaya çalışıyoruz. Burada ufak bir yolumuz olsa hiçbir sıkıntımız kalmayacak. Devletimizden bunu istiyoruz” dedi.

"Sorunumuz çözülürse köyümüzü terk etmek zorunda kalmayız"

Yol ve duvar sorunlarının çözülmesiyle birlikte köy evlerinde rahatça yaşayabileceklerini anlatan Necati Yılmaz “Annemiz, babamız buraya gelemiyor. Bizim buradaki yol ve duvar sorunumuz çözülürse rahata kavuşuruz ve köyümüzde yaşamayı tercih ederiz. Rize’de kira vermek zorunda kalıyoruz. Çay sezonunda topladığımız çayları buralardan yukarıya sırtlarda taşınıyor. Yeri geliyor parayla işçi tutuyoruz onlar da taşımakta zorlanıyor” şeklinde konuştu.

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