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Rize’de araç çay tarlasına uçtu: 2 yaralı

Rize’nin Pazar ilçesinde virajı alamayan kamyonet yoldan çıkarak çay tarlasına uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı.

RİZE 15.07.2021, 19:50
Rize’de araç çay tarlasına uçtu: 2 yaralı
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Rize’nin Pazar ilçesinde virajı alamayan kamyonet yoldan çıkarak çay tarlasına uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Pazar ilçesi Balıkçı köyü mevkiinde Taner Akbulut idaresindeki 53 AE 225 plakalı kamyonet, virajı alamayarak çay tarlasına uçtu. Kazada sürücü Taner Akbulut ile eşi Melahat Akbulut yaralanırken, yaralılar Kaçkar Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
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