Rize’de Amatör Spor Haftası etkinlikleri

Her yıl ülkemizde 4-10 Ekim tarihleri arasında kutlanan Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Rize Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Amatör Spor Federasyonu (ASKF) Rize Başkanlığı tarafından tören düzenlendi.

Etkinlikler ASKF Rize Başkanı Ali Çelik tarafından Atatürk Anıtına çelenk konulmasıyla başladı. Amatör Spor Kulüpleri yöneticileri ve sporcuların katıldığı törende çeşitli spor gösterileri yapıldı.

Törende bir konuşma yapan ASKF Rize Başkanı Ali Çelik, Amatör Spor Haftası etkinlikleri çerçevesinde insanların spora kazandırılması ve özellikle çocukların spora başlamalarını sağlamanın en önemli hedefleri olduğunu belirterek, "Gençlerimizin zararlı alışkanlıklardan uzak tutulmasını sağlayacak en güzel araç olan spordur. Amacımız Rize’de sporun hak ettiği yeri alması ve her hanede spor yapan kişi sayısının artırmaktır. Temennimiz herkesin amatör bir spor dalı ile ilgilenmesidir” dedi.

Genç sporcuların gerçekleştirdiği gösterilerle tören sona ererken, hafta boyunca il genelinde çeşitli spor etkinlikleri düzenlenerek Amatör Spor Branşları ile ilgili farkındalık oluşturulacak.