Rize’de 19 Mayıs Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri

Yağmur nedeniyle Rize Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen kutlamalarda Gençlik ve Spor İl Müdürü Gürhan Yıldız 19 Mayıs Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Gürhan Yıldız, "Gençler şunu asla unutmayın. Bu milletin davası hürriyet zırhı şehadettir. Hepinizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor bayramınızı kutluyor yürekten tebrik ediyor. Hepinize saygılar sunuyorum" dedi.

Yıldız’ın konuşmasının ardından şiir okundu. Okunan şiirin daha sonrasında lise ve ortaokul öğrencilerin yapmış olduğu müzik dinletisinden sonra tiyatro gösteri yapıldı. Devam eden program öğrencilerin karate ve tekvando gösterileriyle sürdü. Yapılan sportif gösterilerinin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin (RTEÜ) Folklor ekibinin halk oyunlarını oynamasının ardından program sona erdi.