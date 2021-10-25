Rize’de 1 hafta içerisinde pandemi kurallarına uymayan 15 kişiye toplam 15 bin 750 TL para cezası uygulandı

Rize’de son bir haftada pandemi kurallarına uymayan 15 kişiye toplam 15 bin 750 TL idari para cezası uygulandı.

Rize İl Pandemi Kurulu tarafından görevlendirilen 462 kişiden oluşan 155 ekip, Rize genelinde denetimlerini sürdürmeye devam ediyor. 18-24 Ekim tarihleri arasında yapılan pandemi denetimlerinde 3 bin 425 kişiden 334’ü uyarıldı. Ayrıca ekipler tarafından il genelinde 841 iş yeri de denetlemeye tabi tutuldu. Denetlemelerde maske ve mesafe kurallarına uymadığı tespit edilen 14 kişiye 12 bin 600 TL, karantina kurallarına uymayan 1 kişiye ise 3 bin 150 TL olmak üzere toplamda 15 bin 750 TL para cezası kesildi.