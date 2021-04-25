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Rize Valiliği’nden İşkencedere’de vatandaşlara ceza açıklaması

Rize Valiliği tarafından İkizdere ilçesi İşkencedere Vadisi’nde yapılması planlanan taş ocağını istemeyen vatandaşlara kesilen cezalar hakkında açıklama yapıldı.

RİZE 25.04.2021, 21:15
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Rize Valiliği’nden İşkencedere’de vatandaşlara ceza açıklaması

Rize Valiliği tarafından İkizdere ilçesi İşkencedere Vadisi’nde yapılması planlanan taş ocağını istemeyen vatandaşlara kesilen cezalar hakkında açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada hiç kimseye çay bahçesine gittiği için ceza kesilmediği vurgulanırken, maske-mesafe kuralına uymayan ve kamu görevlilerinin çalışmasını sekteye uğratmak isteyen kişilere idari yaptırım uygulandığı dile getirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Rize-ikizdere ilçesinde, ‘Çay tarlasına giden vatandaşlara Jandarma ceza yazıyor’ şeklinde, yanlış/eksik bilgi veya art niyete dayanan asılsız haber ve yorumlar yapıldığı görülmüştür. İlimizin tamamında çay tarımı ya da herhangi bir üretim sürecine ilişkin muafiyet kapsamında kimseye ceza yazılmamıştır. Ancak muafiyetleri suistimal etmek isteyen kişilere de hepimizin sağlığı ve kamu düzeni için fırsat verilmemektedir. Her yerde olduğu gibi İkizdere İlçesinde de bu doğrultuda uygulanan cezai işlemler, kesinlikle tarlasına giden, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza yönelik olmamıştır. Devletimiz, ülkemiz ve ilimiz için çok önemli olan ve her türlü hukuki aşaması tamamlanan izinleri alınan yatırım projesi kapsamında açılmak istenen taş ocağını engellemeye çalışan, tüm ısrarlı açıklama, ikna gayretleri ve ikazlara rağmen maske-mesafe kuralına uymayan, kamu görevlilerinin çalışmasına sekteye uğratmak isteyen kişilere idari yaptırım uygulanmıştır.”
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