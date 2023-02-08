Rize İl Özel İdaresi ekipleri deprem bölgesinde kara takılan yardım araçları için seferber oldu

Deprem bölgesine giderken kara takılan araçlara Rize İl Özel İdaresi destek oluyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan deprem bölgesinde görev yapmak üzere 2 adet 22 tonluk ekskavatör, 1 adet 16 tonluk ekskavatör, 2 adet sal dorse, 1 adet lobet, 5 adet 10 teker kamyon ve 1 adet öncü araçtan oluşan iş makineleri ile 17 personeli bölgeye gönderen Rize İl İl Özel İdaresi, daha sonra bölgeye gidecek gönüllülerin bölgeye gönderilmesi için karla mücadeleye destek veriyor. İkizdere ilçesindeki 15 hayırsever gencin deprem bölgesine göndermek istediği 4 kamyon içme suyu için Rize İl Özel İdaresi hem kar nedeniyle içme suyunun tedarik edileceği şirkete ulaşımda zorluk çeken kamyonların karla mücadele çalışmasıyla bölgeye ulaşımı sağladı hem de yardım kamyonlarının deprem bölgesine ulaşımı için akaryakıt desteğinde bulundu.