Rize İl Genel Meclisi’nden çay çöpünden organik gübre üretme girişimi hız kazandı

Rize İl Genel Meclisi, Rize’de tarım için kullanılan ve büyük bir maliyet giderine sahip olan kimyasal gübre talebine çözüm bulmak amacıyla çay çöpünden organik gübre üretilmesi konusunda girişim başlattı.

Çevre-Sağlık Komisyonunca İl Genel Meclisinin 2022 Mayıs’ta verilen önerge ile gündeme alınan organik gübre üretimi için Çevre-Sağlık Komisyonu ve Tarım Komisyonu’nun yaptığı çalışmalar neticesinde ulusal ve uluslararası alanda faaliyet gösteren birçok firma yetkilileriyle görüşme gerçekleştirdi. İlgili şirketler bünyesindeki Ar-Ge departmanlarına gönderilen numunelerin gerekli laboratuvar çalışmaları sonucunda olumlu neticeler veren bir firmanın yetkilileri Rize’ye davet edildi.

İl Genel Meclisi Başkanı İbrahim Türüt başkanlığında yapılan kasım ayı olağan toplantısında Tarım Komisyonu adına komisyon üyesi Emin Kanbur, yaklaşık 6 aylık dönemde komisyon olarak yaptıkları çalışmalar hakkında meclise bilgi verirken ilgili firma yetkilileri Mehmet Akın ve Abdülkerim Akın ise ülke genelinde ve uluslararası alanda sürdürdükleri çalışmalar ile çay çöpünden gübre üretilmesi noktasında meclis üyelerine sunum gerçekleştirdi.

Meclis Başkanı İbrahim Türüt, İl Genel Meclisi Çevre-Sağlık ve Tarım Komisyonlarının konuyla ilgili yaklaşık 6 aydır özverili bir şekilde çalışıldığının altını çizerek “Hem kimyasal gübre maliyetlerinin her geçen yıl müstahsillerimizin yükünü arttırması hem de çay imalatı sonucunda ortaya çıkan çay çöpünün tekrar ekonomiye kazandırılması amacıyla meclis olarak böyle bir çalışma içerisine girdik. Gübre maliyetlerini azaltmanın yanında ilimizde kullanılan yaklaşık 100 bin ton kimyasal gübrenin tüketim miktarını düşürmek ve kimyasallarla yapısı bozulan toprağımızın yeniden canlanmasını hedefliyoruz. Bu doğrultuda meclisimizde misafir ettiğimiz ilgili firma yetkililerine verdikleri bilgilerden dolayı teşekkür ediyorum. Kendileri Valimiz Kemal Çeber başta olmak üzere Çaykur, Ticaret Odası ve Ziraat Odasıyla da görüşmeler gerçekleştirdiler. İhtiyaç duyulan konsorsiyum oluşursa organik gübre üretimi yapan bir tesisin ilimize kazandırılmasını canı gönülden destekliyoruz. Çalışmalarımızın bu aşamaya gelmesinde emeği geçen Çevre - Sağlık ve Tarım Komisyonumuz ile komisyonumuza destek veren meclis üyelerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.