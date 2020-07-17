Rize'de sel sonrası dere yatağındaki binaların yıkımına başlandı

Rize'nin Çayeli ilçesi ve Madenli beldesinde meydanda gelen ve beldede 2 kişinin hayatını kaybettiği selin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Rize'ye gelerek afet bölgelerinde incelemelerde bulundu. Bakan Kurum'un incelemelerinin ardından Çayeli ilçesi Eski Pazar Mahallesi'nde dere yatağında bulunan 4 binanın yıkılacağını dile getirmesi üzerine çalışmalar bugün başladı. Çayeli Belediyesi ekipleri tarafından çatıları sökülmeye başlayan binaların ilerleyen günlerde iş makineleriyle tamamen yıkılması planlanıyor.