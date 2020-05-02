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Rize'de muhtar ve eşi arazi anlaşmazlığı nedeniyle silahla vurularak öldürüldü

Rize'nin Pazar ilçesinin Şehitlik köyünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle muhtar ve eşi akrabaları tarafından silahla vurularak öldürüldü. Olayda muhtarın yengesi de vücuduna isabet eden kurşunlar nedeniyle ağır yaralandı.

Rize'de muhtar ve eşi arazi anlaşmazlığı nedeniyle silahla vurularak öldürüldü

Rize'nin Pazar ilçesinin Şehitlik köyünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle muhtar ve eşi akrabaları tarafından silahla vurularak öldürüldü. Olayda muhtarın yengesi de vücuduna isabet eden kurşunlar nedeniyle ağır yaralandı.

02 Mayıs 2020 Cumartesi 17:00
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Rize'de muhtar ve eşi arazi anlaşmazlığı nedeniyle silahla vurularak öldürüldü

Pazar ilçesinde arazı anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma kanlı bitti. Alınan bilgiye göre, ilçenin Şehitlik köyünde aralarında arazi anlaşmazlığı olduğu belirtilen köy muhtarı Osman Dalyanoğlu ile akrabası H.D. arasında çıkan tartışmada, H.D. silah ile olay yerinde bulunan muhtar ve eşi Bahriye Dalyan ile muhtarın yengesi Şerife Dalyanoğlu'na ateş etti. Muhtar Osman Dalyan (51) ve eşi Bahriye Dalyan (50) olay yerinde hayatını kaybederken Şerife Dalyanoğlu vücuduna isabet eden kurşunlar nedeniyle ağır yaralı olarak Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay sonrası kaçan zanlı H.D. jandarma tarafından aranıyor.

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