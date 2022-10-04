Rize-Artvin Havalimanı’nı 4,5 ayda 347 bin 834 yolcu kullandı

Rize-Artvin Havalimanı’nı 14 Mayıs 2022 tarihinden 30 Eylül 2022 tarihine kadar toplam 347 bin 834 yolcu kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in katılımıyla 14 Mayıs Cumartesi günü hizmete açılan, Türkiye’nin denize dolgu üzerine yapılan ikinci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı’nı 1-30 Eylül tarihleri arasında 69 bin 562 yolcu kullanırken, yurt içinde 501 uçak iniş kalkış yaparken 1 seferde yurtdışına yapıldı. Rize-Artvin havalimanı Açılışından 30 Eylül tarihine kadar toplamda 347 bin 834 yolcu kullandı.