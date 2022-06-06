’Restoran ve Kafeler Dijitalleşiyor’ projesinin eğitim tırı Rize’de

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ve Google iş birliği ile gerçekleştirilen “Restoran ve Kafeler Dijitalleşiyor” projesinin Rize’de tanıtımı yapıldı.

Türkiye’deki restoran ve kafelerin dijital dünyada daha görünür ve rekabetçi hale gelmelerini sağlamak ve gelirlerini artırmak amacıyla TESK ve Google işbirliği ile başlatılan Restoran ve Kafeler Dijitalleşiyor Projesi saha uygulaması gerçekleştirildi.

Rize tören alanında gerçekleştirilen programa Rize Ticaret Müdürü Osman Köseoğlu, Rize Esnaf Odaları Birliği yöneticileri ve işletmeciler katıldı. Projenin koordinatörü tarafından işletmecilere, dijitalleşme sürecinin önemi anlatıldı. Pandemide dijital platformlardaki yeme içme sektörünün yüzde 100’ün üstünde büyüdüğü, online siparişlerin dört kat arttığı, değişen müşteri davranışlarına göre, mobil telefonların online siparişte en çok kullanılan araç haline geldiği anlatıldı.

TESK’in verilerden yola çıkarak "Restoran ve Kafeler Dijitalleşiyor Projesi" ile Türkiye’deki restoran ve kafelerin dijital dünyada daha görünür ve rekabetçi hale gelmelerini sağlamak ve gelirlerini artırmak amacıyla çevrimiçi ve çevrimdışı eğitim programı tasarladığı, dijital beceri eğitimlerine yönelik bir web sitesi kuruldu. İşletmelerin hemen hayata geçirebilecekleri pratik öneriler öğrendiğinin, eğitimler çerçevesinde işletmelerin haritalara kayıt süreçleri, doğru yemek fotoğrafları için ipuçları, dijitalde promosyon ve kampanya, müşteri yorumlarını yanıtlama gibi başlıklarda eğitimleri aldığı ifade edildi. Gerçekleştirilen programın sonunda, eğitimleri tamamlayan işletme yöneticilerine sertifikaları dağıtıldı.