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Pazarspor, Diyarbekirspor hazırlıklarını sürdürüyor

TFF 2. Lig ekiplerinden Pazarspor, Diyarbekirspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

RİZE 27.01.2023, 10:57
Pazarspor, Diyarbekirspor hazırlıklarını sürdürüyor

TFF 2. Lig ekiplerinden Pazarspor, Diyarbekirspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

TFF 2. Ligin 22. haftasında Diyarbekirspor ile sahasında karşılaşacak olan Pazarspor maç hazırlıklarını sürdürüyor. Pazarspor, pazar günü oynayacağı müsabakada mutlak 3 puan istiyor. Ligde tek galibiyeti bulunun Pazarspor, bir çıkış yakalamak istiyor.

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