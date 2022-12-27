Pazarspor bu sezonki 3. teknik direktörü ile anlaştı

TFF 2. Lig ekiplerinden Pazarspor, bu sezon 3. kez bir teknik direktörle anlaşmaya vardı. Pazar ekibinde takımın başına Nazım Gülay getirildi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Pazarspor’da 6. haftada oynanan Kastamonuspor mücadelesinde alınan yenilgi sonrasında Teknik Direktör Mustafa Kalafatoğlu, "Benden bu kadar" diyerek istifa etmişti. İstifasının ardından boşalan teknik direktörlük koltuğuna oturan Kemalettin Şentürk ise 18. haftada görevine veda etti. Ligde ilk devrenin bitmesiyle beraber takımın başına son alarak Darıcaspor’da görev yapan Nazım Gülay geçti.