Özel çocuklar Uçurtma Şenliği’nde doyasıya eğlendi

Rize’de özel çocuklar, Engelsiz Yaşam Derneği tarafından düzenlenen "Engelsiz Hayatım Uçurtma Şenliği" ile doyasıya eğlendi.

Merkez’e bağlı Portakallık Mahallesi sahil alanında özel çocuklar düzenlenen "Engelsiz Hayatım Uçurtma Şenliği" ile uçurtmalarını uçurdu. Şenliğe katılan Rize Valisi Kemal Çeber, sahil alanında bulunan çocuklar ve gençlerle sohbet ederek uçurtmalarını hazırlamalarında yardımcı oldu. Etkinlikte onlarca çocuk ve genç, gökyüzündeki uçurtmalarıyla renkli görüntüler oluşturdu.

"Elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz"

Vali Çeber, etkinlikte yaptığı konuşmada, “Zaman zaman değişik etkinlikte sizlerle gruplar halinde bir araya geliyoruz. Bugünde benimde içinde bulunduğum en kalabalık programımızı icra ediyoruz. Sizin mutlu olmanız, yüzünüzün gülmesi, hayattan zevk almanız bizleri de mutlu ediyor. Sosyal hayatın içinde olmanız için ne yapabiliriz diye sürekli düşünüyoruz. Elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz. Bunu da Valiliğimizin ilgili kurumları, belediyelerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte yapmaya gayret ediyoruz. Burada en büyük öznemiz sizlersiniz” ifadelerini kullandı.