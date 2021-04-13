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MHP’li belediye başkanı partisinden istifa etti

MHP’den Derepazarı Belediye Başkanı seçilen Selim Metin’in partisinden istifa etti.

RİZE 13.04.2021, 17:55
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MHP’li belediye başkanı partisinden istifa etti

MHP’den Derepazarı Belediye Başkanı seçilen Selim Metin’in partisinden istifa etti.

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde MHP’den aday olarak seçilen Derepazarı İlçe Belediye Başkanı Selim Metin partisinden istifa etti. İstifa gerekçesiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmazken Metin’in görevine bağımsız belediye başkanı olarak devam edeceği öğrenildi.
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