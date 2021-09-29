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Lise öğrencileri itfaiyeyi yerinde tanıdı
Rize’de lise öğrencileri. itfaiyenin görevlerini ve ekipmanlarını tanımak için yerinde eğitim aldı.
RİZE 29.09.2021, 16:37
Rize’de lise öğrencileri. itfaiyenin görevlerini ve ekipmanlarını tanımak için yerinde eğitim aldı.
Rize İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, İtfaiyeciler Haftası kapsamında Rize Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Burada itfaiye memurları tarafından öğrencilere yangına ilk müdahale anlatılarak, ekipmanlar tanıtıldı. Öğrenciler merak ettiği soruların cevaplarını itfaiye çalışanlarından öğrenirken, işleyiş hakkında detaylı bilgi aldı. Öğrencilere İtfaiye Müdürlüğü ziyaretinde Okul Müdürü Belkıs Delihasan ve öğretmenleri Aykurt Akyüz eşlik etti.