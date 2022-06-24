Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Rize’de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında A.Ç. isimli şahsın Rize Merkez’de bulunan ikametinde ve şahsın üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramalar neticesinde, bin 115 gram metamfetamin maddesi, 50 mililitre sıvılaştırılmış metamfetamin maddesi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 69 adet tabanca fişeği, 3 adet yabanca şarjörü, 4 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 2 adet cep telefonu ve suçta kullanılmış 10 bin Türk lirası, 70 Euro, 6 Amerikan doları ele geçirildi. İkametinde ve üzerinde arama yapılan şahıs gözaltına alındı.