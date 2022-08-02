Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Rize’de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında A.K. isimli şahsın Rize Merkez’e bağlı Zincirliköprü köyünde bulunan ev ve eklentilerinde arama yapıldı. Yapılan aramalar neticesinde, 1 adet 7.65 milimetre çapında ruhsatsız tabanca, 1 adet tabancaya ait şarjör, 5 adet 7.65 milimetre tabanca fişeği, 2 adet 9 milimetre tabanca fişeği, 8 adet captagon olduğu değerlendirilen sentetik uyuşturucu hap, 2 adet cam pipo, 3 adet uyuşturucu madde kullanımında olduğu değerlendirilen plastik içme aparatı, 1 adet içimine devam edilen sigara halinde esrar maddesi, 10 gram esrar maddesi, 1 adet esrar tütün kıyma makinesi ve 14 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. İkametinde arama yapılan şahıs gözaltına alındı.