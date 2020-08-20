İkizdere’de jeotermal için ilk adım atıldı
RİZE’NİN İKİZDERE İLÇESİNDE JEOTERMAL KAYNAK BULMAK İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI. İKİZDERE BELEDİYE BAŞKANI HAKAN KARAGÖZ, İLÇEDE JEOTERMAL KAYNAKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN CİDDİ BİR ÇALIŞMA İÇERİSİNDE OLDUKLARINI İFADE ETTİ.
Rize’nin İkizdere ilçesinde jeotermal kaynak bulmak için arama çalışmaları başladı. İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz, ilçede jeotermal kaynakların değerlendirilmesi için ciddi bir çalışma içerisinde olduklarını ifade etti.
Rize’nin İkizdere ilçesinde jeotermal kaynakları değerlendirmek için çalışmalar başladı. Arama ruhsatının alındığını belirten İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz “Bölgeye katkı sağlayacak, turizme hizmet edecek jeotermal kaynakları değerlendirme noktasında ciddi bir çalışma içerisindeyiz. İkizdere Belediyesi olarak bir arama ruhsatını aldık. Bunun üzerine TÜBİTAK, proje geliştirdi ve nerede olabileceği noktasında yerin 10 bin metre altında tespitler yapıyor. Şu anda makineler ve ekipler sahada çalışıyorlar. Onun devamında sondaj vuracağız. Bölgeye nefes aldıracak ve bölgeye katma değer kazandıracak bir proje. Bu proje, hem İkizderemizin gelişimi için hem de bölgenin turizme açılması adına inanılmaz bir ivme kazandıracak bize. Tabi bu proje bugünden yarına hayata geçecek bir proje değil. Orta vadeli bir proje. Şu anda analiz çalışmaları yapılıyor. Ondan sonra iş sondaja gelecek. Sondajda istediğimiz derinlikte ve istediğimiz sıcaklıkta suyu yakalarsak İkizdere’nin ısıtmasında, termal sağlık tesislerinde ve elektrik üretim santrali noktasında kullanmak istiyoruz. Bu, İkizdere’de ciddi anlamda hem nüfus tutacak hem turist çekecek hem de bölgenin gençlerinin göçünü önleyip tersine göç başlatacak bir proje. İyi de bir yol katlettik. Bu noktada İkizdere çok şanslı. Jeotermal yatağıdır İkizdere. Bu konuda genel bir çalışma da yapılıyor. Vali de destek veriyor. İkizdere vadisini İl Özel İdaresi de çok önemsiyor. Ciddi anlamda projeler geliştiriyorlar. İnşallah bu projeler orta vadede hayata geçerse İkizdere’nin rengi ve çehresi değişecek diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
|İmsak
|04:37
|Güneş
|06:12
|Öğle
|13:13
|İkindi
|16:59
|Akşam
|20:03
|Yatsı
|21:31
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25