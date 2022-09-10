Fatih Erbakan: "6 tane benzemez sürekli olarak bir araya geliyor"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Aylardır bir cumhurbaşkanı adayı çıkartmayı beceremeyen 6 tane benzemez sürekli olarak bir araya geliyor. Artık bunlar altın gününe döndü" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin 2. Olağan Kongresi için Rize’ye geldi. İsmail Kahraman Kültür Merkezi’nde düzenlenen program öncesi partililerin coşkulu karşılamasıyla salona giren Erbakan, burada bir konuşma yaptı.

"Burada milli görüşün önce millet anlayışının önemi ortaya çıkıyor"

Çay üreticilerinin enflasyon oranın çok olmasından dolayı çaydan kazandığı paranın hemen bittiğini söyleyen Erbakan, "Yaş çay üreticileri bir senede 3 e katlanan gübre fiyatları nedeniyle çay tarlalarını gübreleyemedi. Bundan dolayı verimlerinde büyük bir düşme oldu, gelirleri azaldı. Bunun üstüne açıklanan yaş çay alım fiyatı yeterli gelmedi. Bunun üzerine yüzde 181’lik bir enflasyonla o açıklanan fiyat dahi daha eline geçmeden buhar oldu gitti. Böyle bir durumda çay üreticisi, çay müstahsili perişan durumda. 20 sene AK Parti’ye en yüksek oyu veren Rize’de çay üreticileri iktidardan şikayetçi ve perişan. Bu durumda en azından Haziran ayının sonuna doğru asgari ücrete yapılan yüzde 30’luk artışın çay alım fiyatına yapılması gerekiyordu. Çay üreticisine verirsen, meşhur bir holdingin 9 milyar liralık vergi borcunu bir kalemde nasıl sileceksin. Bir yılda 5 tane holdinge 70 milyar lira garanti ödemesini nasıl yapacaksın. İşte burada milli görüşün önce millet anlayışının önemi ortaya çıkıyor. İnşallah iktidar olur olmaz Erbakan hocamızın 54. hükümette yaptığı o artışları Yeniden Refah Partisi olarak inşallah bizde yapacağız" şeklinde konuştu.

"6 tane benzemez sürekli olarak bir araya geliyorlar"

6’lı masayı altın gününe döndüğünü belirten Erbakan, "Aylardır bir cumhurbaşkanı adayı çıkartmayı beceremeyen 6 tane benzemez sürekli olarak bir araya geliyor. Artık bunlar altın gününe döndü. Toplanıp fotoğraf verip dağılıyorlar. Milletin derdiyle dertlenmek yerine altın gününe devam ediyorlar. Birde birbirleriyle sürekli atışıyorlar. En son HDP’ye bakanlık vereceğiz mi vermeyeceğiz mi dediler. Çünkü HDP gizli ortak da ondan dolayı. Gizli ortak HDP’ye bir tanesi bakanlık verelim dedi. Öteki dedi ki ben bakanlık verilmesine razı olmam dedi. Sürekli birbirleriyle atışma içerisindeler. Bir tanesi diyor sayın Kılıçdaroğlu’nun mezhebinden dolayı aday olması doğru olmaz. CHP kanadı buna kızıyor. Bu 6 benzemez bugünü kadar 30’u baş başa 6’sı da masa başında olmak üzere tam 36 kez bir araya geldi. Bu masada ne konuşuyorsunuz Allah aşkına. 36 kez bir araya geliyorsunuz ortada bir kaynak paketiniz yok. Şu milletin cebini yakan ekonomik krizle ilgili çözüm öneriniz var mı yok. Fotoğraf çektirip yiyip içip dağılıyorlar. Milletin derdi nerede bunların hali nerede" ifadelerini kullandı.