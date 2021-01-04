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Covid 19’u yenen belediye başkanı 53 gün sonra çiçeklerle karşılandı
Uzun süre Korona virüs nedeniyle tedavi gören Rize’nin Derepazarı Belediye Başkanı Selim Metin tedavisinin ardından geçen 53 gün sonra belediye personeli tarafından çiçekle karşılandı.
RİZE 04.01.2021, 13:41
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Uzun süre Korona virüs nedeniyle tedavi gören Rize’nin Derepazarı Belediye Başkanı Selim Metin tedavisinin ardından geçen 53 gün sonra belediye personeli tarafından çiçekle karşılandı.Rize’nin Derepazarı ilçesi Belediye Başkanı Selim Metin, Covid-19’a yakalanarak uzun süre Rize Devlet Hastanesi’nde tedavi görerek 10 gün önce taburcu olarak evinde dinlenmeye çekildi. 10 günlük karantina süresi sona eren Metin bugün itibariyle göreve başladı. Başkan Selim Metin’i Belediye binasının kapısında personeli karşıladı. Sağlığına kavuşan belediye başkanına çiçek takdim edildi.
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